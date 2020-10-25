У Харкові явка менша, ніж на президентських і парламентських виборах - міськрада
Так сказав після голосування на виборах перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, передає Укрінформ із посиланням на прес-службу Харківської міськради,.
Поки що (ред. - у перший половини дня) явка виборців низька - менша, ніж була на президентських і парламентських виборах. Багато в чому це пояснюється тим, що Харків знаходиться у "червоній" епідемічній зоні, і чимало людей побоялися прийти на дільницю. Тим не менш, у другій половині дня народ вже активніше голосує, тому остаточні цифри явки будуть більшими", - зазначив Терехов.
За його словами, міська влада створила всі умови для безпечного голосування в умовах пандемії.
"Ми виділили кошти з бюджету міста, щоб закупити маски, антисептики, рукавички, обмежувальні стрічки, і забезпечили засобами захисту всі виборчі дільниці. Також встановили додаткові кабінки для голосування, щоб уникнути черг. Соціальна дистанція дотримується, також ми бачимо, що багато виборців приходять зі своїми ручками", - підкреслив Ігор Терехов.
За його словами, вибори проводяться у відповідності з усіма вимогами для виборчих комісій в умовах карантинних обмежень.Голосування на місцевих виборах у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня станом на 15:00 поліція Харківщини зареєструвала 130 повідомлень про порушення виборчого законодавства: відкрито 7 кримінальних проваджень, що вдвічі більше, ніж о 12:00.
Серед порушень - відкриття виборчих дільниць із запізненням, відсутність бланків бюлетенів, хуліганство, включаючи опір правоохоронцям, повторне голосування, підвезення виборців автобусом, пошкодження бюлетенів, фотографування бюлетенів у кабінці.
Інформацію про події зареєстровано в Єдиному обліку територіальних відділів поліції.
У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.