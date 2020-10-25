У Харкові явка менша, ніж на президентських і парламентських виборах - міськрада

У Харкові на місцевих виборах явка виборців менша, ніж на президентських та парламентських виборах.

Так сказав після голосування на виборах перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, передає Укрінформ із посиланням на прес-службу Харківської міськради,.

Поки що (ред. - у перший половини дня) явка виборців низька - менша, ніж була на президентських і парламентських виборах. Багато в чому це пояснюється тим, що Харків знаходиться у "червоній" епідемічній зоні, і чимало людей побоялися прийти на дільницю. Тим не менш, у другій половині дня народ вже активніше голосує, тому остаточні цифри явки будуть більшими", - зазначив Терехов.

За його словами, міська влада створила всі умови для безпечного голосування в умовах пандемії.

"Ми виділили кошти з бюджету міста, щоб закупити маски, антисептики, рукавички, обмежувальні стрічки, і забезпечили засобами захисту всі виборчі дільниці. Також встановили додаткові кабінки для голосування, щоб уникнути черг. Соціальна дистанція дотримується, також ми бачимо, що багато виборців приходять зі своїми ручками", - підкреслив Ігор Терехов.

За його словами, вибори проводяться у відповідності з усіма вимогами для виборчих комісій в умовах карантинних обмежень.

Голосування на місцевих виборах у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня станом на 15:00 поліція Харківщини зареєструвала 130 повідомлень про порушення виборчого законодавства: відкрито 7 кримінальних проваджень, що вдвічі більше, ніж о 12:00.

Серед порушень - відкриття виборчих дільниць із запізненням, відсутність бланків бюлетенів, хуліганство, включаючи опір правоохоронцям, повторне голосування, підвезення виборців автобусом, пошкодження бюлетенів, фотографування бюлетенів у кабінці.

Інформацію про події зареєстровано в Єдиному обліку територіальних відділів поліції.

У неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.