У поліції назвали ТОП-3 виборчих порушень на Закарпатті

У Нацполіції Закарпаття розповіли про ТОП-3 порушень у день виборів на Закарпатті - це підкуп виборців, підписані порожні бюлетені, фотогарфування, виніс і псування бюлетенів.

Про це у коментарі кореспонеднту Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

“ТОП-3 порушень у день виборів на Закарпатті виглядає наступним чином: це підкуп виборців, підписані порожні бюлетені на двох дільницях в Ужгороді та фотографування, виніс й псування бюлетенів виборцями на дільницях.” - сказала вона.

Зі слів речниці, наразі поліція відкрила одне кримінальне провадження на Закарпатті у день виборів до місцевих рад — за фактом підкупу виборців в Іршаві (за ч.4 ст.160 ККУ).

Щодо інших фактів, то ще тривають слідчі дії на двох дільницях в Ужгороді, звідки поліція отримала повідомлення про підписані та пропечатані членами ДВК наперед порожні бюлетені. Про порушення на одній із дільниць повідомили в ОПОРІ, на іншій — кандидат до Ужгородської міськради.

Наразі вирішуються питання щодо внесення відомостей до ЄДРР, повідомила Ганна Дан.

За її словами, третім найчастішим порушенням на виборах на Закарпатті були маніпуляції з бюлетенями. Виборці пробували виносити їх за межі дільниці, фотографувати, на одного виборця склали протокол за те, що він порвав бюлетень на дільниці.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.