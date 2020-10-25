На Закарпатті за виборами слідкує спецназ, залучили авіацію

На Закарпатті за виборами слідкує спецназ, залучили авіацію

Фото
Укрінформ
Для оперативного реагування на порушення у день виборів на Закарпатті працює група спецпризначенців поліції. Для того, щоб реагувати на порушення максимально швидко, залучено авіацію. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Нацполіції Закарпаття у Фейсбуці.

“З метою своєчасного реагування на зміни в оперативній обстановці створено спеціальну групу зі спецпризначенців Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та Управління патрульної поліції краю. Основним завданням поліцейських є забезпечення публічної безпеки і порядку в області під час виборчого процесу, який стартував сьогодні, 25 жовтня, о 8:00” - йдеться в повідомленні.

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Для оперативного реагування на порушення у день виборів на Закарпатті працює група спецпризначенців поліції / Фото: Поліція Закарпатської області

Повідомляється, що для того, аби реагувати на порушення максимально швидко, залучено авіацію. Саме завдяки цьому поліцейські, у разі необхідності, зможуть оперативно змінювати дислокацію та якісно виконувати покладені на них функції.

Як раніше повідомлялося, на Закарпатті місцевих депутатів обирають на 808 дільницях. За порядком слідкує поліція.

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