ОПОРА не має даних, що на певних дільницях вибори можуть визнати недійсними

ОПОРА не має даних, що на певних дільницях вибори можуть визнати недійсними

Укрінформ
Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА наразі не зафіксували даних, які могли би надалі призвести до скасування результатів місцевих виборів чи визнання їх недійсними на певних виборчих дільницях.

Про це заявила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі 26 жовтня, повідомляє кореспондент агентства.

"Немає інформації, яка засвідчує імовірність визнання недійсними вибори", - сказала вона.

Айвазовська нагадала, що виборчим законодавством визначено, що вибори можна визнати недійсними на окремо взятих дільницях у разі вкидання певного відсотка виборчих бюлетенів, їх знищення або видачі без належних підстав виборцям.

"Стверджувати, що є дільниці, на яких це вже відбулося, я б не стала, у нас такої інформації немає", - підкреслила вона.

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За її словами, були зафіксовані окремі інциденти з бюлетенями. Так, в Броварах на одній із дільниць на бюлетенях і контрольних талонах були виявлені друковані додаткові номери, за якими можна було би ідентифікувати ім'я виборця.

Айвазовська додала, що члени тієї ДВК відрізали ножицями з контрольних талонів ці «додаткові» номери, але це питання ще буде з'ясовуватися з відповідною ТВК.

Разом з тим вона звернула увагу на організацію двох фейкових виборчих дільниць - в селах Соснівка Сумської області та Чаусове на Миколаївщині. За її даними, у вказаних селах частина громад не хочуть входити в ОТГ й організували паралельно процес місцевих виборів.

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"Вони надрукували бюлетені, відкрили виборчу дільницю, туди ходили голосувати виборці. У Сосеівці цей процес був зупинений силами Національної поліції, а в Чаусовому конфлікт триває роками", - розповіла Айвазовська.

Вона наголосила, що організація незаконних "паралельних виборів" відповідно до Кримінального кодексу може бути кваліфікована як "привласнення владних повноважень" та закликала громадян свою незгоду щодо об'єднання в ОТГ висловлювати в законний спосіб.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.

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