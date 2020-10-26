ОПОРА не має даних, що на певних дільницях вибори можуть визнати недійсними

Про це заявила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі 26 жовтня, повідомляє кореспондент агентства.

"Немає інформації, яка засвідчує імовірність визнання недійсними вибори", - сказала вона.

Айвазовська нагадала, що виборчим законодавством визначено, що вибори можна визнати недійсними на окремо взятих дільницях у разі вкидання певного відсотка виборчих бюлетенів, їх знищення або видачі без належних підстав виборцям.

"Стверджувати, що є дільниці, на яких це вже відбулося, я б не стала, у нас такої інформації немає", - підкреслила вона.

За її словами, були зафіксовані окремі інциденти з бюлетенями. Так, в Броварах на одній із дільниць на бюлетенях і контрольних талонах були виявлені друковані додаткові номери, за якими можна було би ідентифікувати ім'я виборця.

Айвазовська додала, що члени тієї ДВК відрізали ножицями з контрольних талонів ці «додаткові» номери, але це питання ще буде з'ясовуватися з відповідною ТВК.

Разом з тим вона звернула увагу на організацію двох фейкових виборчих дільниць - в селах Соснівка Сумської області та Чаусове на Миколаївщині. За її даними, у вказаних селах частина громад не хочуть входити в ОТГ й організували паралельно процес місцевих виборів.

"Вони надрукували бюлетені, відкрили виборчу дільницю, туди ходили голосувати виборці. У Сосеівці цей процес був зупинений силами Національної поліції, а в Чаусовому конфлікт триває роками", - розповіла Айвазовська.

Вона наголосила, що організація незаконних "паралельних виборів" відповідно до Кримінального кодексу може бути кваліфікована як "привласнення владних повноважень" та закликала громадян свою незгоду щодо об'єднання в ОТГ висловлювати в законний спосіб.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.