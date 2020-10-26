Тренінги й комунікація: ОПОРА відзначила високу активність ЦВК на місцевих виборах

У громадянській мережі ОПОРА відзначають високу активність Центральної виборчої комісії щодо просвіти та комунікації з виборцями, а також стосовно підготовки членів виборчих комісій.

Як передає Укрінформ, про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час пресконференції «Порушення дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня та результати спостереження».

«Ми хочемо також відзначити роль Центральної виборчої комісії в тому, що порівняно з попередніми виборчими циклами вона проявляла велику активність щодо просвіти, щодо комунікації з виборцями, щодо тренінгів, підготовки членів виборчих комісій і випуску відповідних методичних матеріалів. На нашу думку, це величезний прогрес: Центральна виборча комісія заговорила людською мовою із суспільством, використовуючи соціальні мережі, інші засоби комунікації» – зазначила Айвазовська.

Водночас вона звернула увагу й на те, що ЦВК під час цієї виборчої кампанії довелося закривати певні прогалини в законодавстві власними роз'ясненнями, інколи виходячи за межі своїх повноважень.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.