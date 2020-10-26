Вибори були конкурентними і відбулися згідно із законодавством - ОПОРА

Чергові місцеві вибори 25 жовтня були вкрай конкурентними і відбулися переважно згідно із законодавством України.

Як передає Укрінформ, про це заявила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час пресконференції «Порушення дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня та результати спостереження».

«Загалом громадянська мережа ОПОРА відзначає, що ці вибори були вкрай конкурентними і відбулися переважно відповідно до законодавства України», – сказала вона.

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