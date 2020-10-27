У приміщенні виборчкому в Одесі знайшли димову гранату

У Малиновській РДА, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, було знайдено підозрілий предмет, який виявився ручною димовою гранатою.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області, передає Укрінформ.

«Імовірно димову шашку виявлено у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова. За вказаною адресою, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, скеровано слідчо-оперативну групу поліції, вибухотехніків та кінологів. Перевірка завершена, поліцейські на місці події виявили піротехнічний виріб - ручну димову гранату, що до категорії боєприпасів не відноситься», - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що наразі ТВК працює у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.