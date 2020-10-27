Голові фейкової виборчої комісії на Сумщині оголосили підозру

Голові фіктивної дільничної виборчої комісії у Соснівці Сумської області оголосили про підозру.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

"26 жовтня працівники слідчого управління ГУНП в Сумській області за погодженням з прокуратурою Сумської області оголосили голові фіктивної дільничної виборчої комісії підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.157 та ч.1 ст.353 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та самовільне присвоєння владних повноважень)", - поінформували у поліції.

Зазначається, що досудове слідство триває, встановлюються організатори незаконних виборів та їх співучасники.

Як повідомлялося, 25 жовтня у Соснівці, що на Сумщині, було зафіксовано діяльність фіктивної виборчої дільниці.

Слідчі встановили, що частина місцевих жителів не була згодна на приєднання їх села до Попівської об'єднаної територіальної громади і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради. Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори. Приміщенням під "дільницю" надав місцевий підприємець. Як реквізити фейкової дільниці організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної дільниці, в той час коли справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману більшу частину виборців.