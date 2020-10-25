У Вінниці з майже 69% голосів лідирує чинний мер Моргунов – екзитпол КВУ

За даними екзитполу, який проводився Комітетом виборців України, у Вінниці серед кандидатів на посаду міського голови лідирує з 68,9% голосів чинний мер Сергій Моргунов, на другому місці - народний депутат сьомого скликання Сергій Кудлаєнко з 13,2% голосів.

Про це на брифінгу у Вінницькому пресклубі повідомив керівник дослідження Віктор Бєлінський, передає кореспондент Укрінформу.

«За результатами екзитполу, на першому місці – чинний міський голова Вінниці Сергій Моргунов, який набрав 68,9% голосів, на другому – Сергій Кудлаєнко. На третьому – голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, у нього – результат 7,4% голосів», – сказав Бєлінський.

За його словами, на четвертому місці – кандидат від партії ВО «Батьківщина» Наталія Солейко, яка набрала 3,9% голосів. На п’ятому – колишній боксер, а тепер шоумен В'ячеслав Узєлков, висуванець від ОПЗЖ.

Згідно з результатами екзитполу, вибори голови Вінницької міської ОТГ можуть відбутися в один тур. Утім, для цього потрібно, аби й офіційні результати голосування за Моргунова перевищили 50% +1 голос тих, хто взяв участь в голосуванні.

Решта кандидатів не набирає 2%.

Опитування на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» проводилося Громадською організацією «СоцІнфо» на виході з виборчих дільниць методом особистого інтерв’ю. У ході екзитполу в неділю, 25 жовтня, з 8.00 до 18.00 на виході з 18 виборчих дільниць методом особистого інтерв’ю було опитано 1708 осіб. Статистична похибка становить 2,4%.

Як повідомляв Укрінформ, в ході місцевих виборів-2020 у Вінниці на посаду міського голови балотувалися 10 кандидатів. Серед них - чинний міський голова Сергій Моргунов («Українська стратегія Гройсмана»), голова Вінницької ОДА Сергій Борзов («партія «Слуга народу»), народний депутат 7-скликання Сергій Кудлаєнко («Європейська солідарність»).

Віктор Бєлінський також повідомив, що за даними екзитполу, який проводився Комітетом виборців України, до міської ради Вінниці проходять 5 партій: «За результатами екзитполу, до Вінницької міської ради проходять п’ять політичних партій. Це «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська солідарність», «Слуга народу», ОПЗЖ і ВО «Батьківщина».

За його словами, за партію «Українська стратегія Гройсмана» проголосували 54% тих, хто взяв участь в голосуванні. У «Європейської солідарності» 13,1% голосів, у партії «Слуга народу» 8,5%.

У решти політсил з п’ятірки лідерів результати на межі проходження у міськраду: ВО «Батьківщина» - 5%, ОПЗЖ – 5,3%.

Решта партій, які висували кандидатів до міської ради, набирають менше 2% голосів.

Усього на місцевих виборах-2020 до Вінницької міської ради своїх кандидатів висували 18 партій.

Опитування на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» проводилось Громадською організацією «СоцІнфо». У неділю, 25 жовтня, з 8.00 до 18.00 на виході з 18 виборчих дільниць (по три – у кожному з 6 виборчих округів, створених у Вінниці) методом особистого інтерв’ю було опитано 1708 осіб. Статистична похибка становить 2,4%.