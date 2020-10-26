У Харкові спостерігачку ОПОРИ заблокували в приміщенні дільниці

Спостерігача ОПОРИ, яка на дільниці №631657 у Харкові зафіксувала заповнення протоколу олівцем, видалили з кімнати, де проводився підрахунок голосів, та на кілька годин заблокували у приміщенні дільниці.

Про це на пресконференції 26 жовтня розповів координатор спостереження громадянської мережі ОПОРА за виборами у Харківській області Микола Зінченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спостерігачка прийшла на дільницю під час вечірнього засідання та слідкувала за виборчим процесом і підрахунком голосів. Вона зафіксувала порушення з боку членів комісії, а саме, заповнення протоколів про підсумки голосування олівцем. Це є процедурним порушенням і може свідчити про підготовку до фальсифікації", - зазначив Зінченко.

За його словами, після того, як спостерігачка зробила зауваження членам комісії, вони проголосували за видалення її з приміщення, де йшли підрахунки.

"Голова ДВК відмовився надати їй у руки постанову про позбавлення права присутності офіційного спостерігача, мовляв, постанова буде на стенді. Потім спостерігачці надали ксерокопію постанови, але без мокрої печатки", - додав Зінченко.

За його словами, спостерігача не лише вигнали з приміщення, де вівся підрахунок голосів, а ще й заблокували у будівлі, де розташована ДВК: "Представники "ОПОРИ" повідомили в поліцію про перешкоджання офіційному спостерігачу при виконанні ним повноважень".

"Неодноразовий приїзд поліції не допоміг, адже правоохоронці мали інструкцію не заходити після 20:00 до приміщень ДВК та до моменту складання протоколів про підсумки голосування. Лише за кілька годин та дзвінків до будівлі приїхали представники слідчо-оперативної групи та керівництво Основ’янської районної ТВК в місті Харкові і спостерігачку звільнили", - пояснив Зінченко.

За його словами, усі матеріали за фактом порушення будуть передані у центральний офіс ОПОРИ.

Як повідомляв Укрінформ, на 00:00 26 жовтня, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на Харківщині зареєстровано 272 повідомлення про порушення виборчого законодавства, відкрито 11 кримінальних справ та складено 5 адміністративних протоколів.