20% українців не пішли голосувати через стан здоров’я – «Рейтинг»

З-поміж учасників електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи "Рейтинг" 20% зазначили, що не пішли голосувати на місцевих виборах через стан здоров'я.

Результати дослідження опубліковані на сайті соцгрупи передає Укрінформ.

«20% з тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали стан здоров’я, 19% - через те, що не проживають за місцем прописки, 15% - зайняті в день виборів, 14% - не знали, за кого голосувати», - йдеться у матеріалах дослідження.

Водночас 12% респондентів заявили, що вибори їм не цікаві, а 10% не прийшли на дільниці через епідемію коронавірусу. У 4% опитаних не проводилися вибори у їхньому місті/селі, ще 4% - відсутні у списках.

Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 9947 респондентів, у т.ч. 1200 людей методом опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів, а 8747 осіб - на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Помилка репрезентативності не перевищує 2,8%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Українівідбулися місцеві вибори.