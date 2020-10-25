Місцеві вибори: назвали явку в Києві станом на 13.00

Станом на 13 годину 25 жовтня явка на місцевих виборах у Києві становить 16%.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією від районних територіальних виборчих комісій в Києві, які збирали явку на 13 годину, явка по місту Києву складає приблизно 16%. Порівняно з парламентськими виборами 2019 року, це менше. Тоді явка була більш ніж 20%", - сказав Нілов.

За його словами, найменше виборців прийшло на дільниці у Солом'янському районі - 14%, найбільше - 17% виборців - в Оболонському районі Києва.

Як повідомлялося, за даними ОПОРИ, станом на 12 годину явка на місцевих виборах в Україні становила 13,5%.