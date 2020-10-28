Суд повернув 16 позовних заяв щодо перерахунку голосів у Києві

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позовні заяви Київської міської організації «Політичної партії «Перемога Пальчевського» щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на деяких виборчих дільницях», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суд повернув відповідні позовні заяви, оскільки у матеріалах відсутні відомості про те, що особа, яка підписала адміністративні позови, є законним представником, адвокатом чи зареєстрована як уповноважена особа позивача - політичної партії «Перемога Пальчевського».

У суді нагадують, що 27 жовтня до ОАСК надійшло 16 позовних заяв щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців.

Зокрема, суд просили визнати протиправними дії Дарницької, Деснянської, Оболонської, Дніпровської, Голосіївської, Святошинської районних у місті Києві територіальних виборчих комісій та зобов’язати провести повторний підрахунок голосів виборців на деяких дільницях.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори.