Мешканець Запоріжжя, який викрав майже 40 бюлетенів, встиг зіпсувати 16 з них

Мешканець Запоріжжя, якого підозрюють у викраденні майже 40 бюлетенів на одній з виборчих дільниць, встиг зіпсувати 16 з них.

Про це у Фейсбуці повідомила Запорізька обласна прокуратура, передає кореспондент Укрінформу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний прибув на одну з виборчих дільниць міста, де здійснюється волевиявлення громадян на місцевих виборах 2020, і викрав зі столу 38 незаповнених бюлетенів, які відніс до кабінки для таємного голосування, 16 з яких встиг пошкодити шляхом проставлення відміток про голосування", - йдеться у пості.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за фактом викрадення та пошкодження виборчого бюлетеня (ч.2 ст. 158-1 КК України) одному з мешканців міста.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше заступник начальника ГУНП в Запорізькій області - начальник слідчого управління Олег Григоров інформував, що у Запоріжжі на одній з виборчих дільниць чоловік викрав 40 бюлетенів, але не встиг їх зіпсувати та вкинути в скриньку для голосування.

Як повідомлялось, станом на 17:00 запорізькі правоохоронці отримали 186 повідомлень про порушення під час голосування.

У Запорізькій обласній створено 1104 виборчі дільниці.