До Івано-Франківської облради проходять шість партій - екзитпол
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час прямого етеру на каналі TV Галичина повідомив керівник соціологічної групи ГО «Центр розвитку ініціатив» , яка проводила в області екзитпол, Олег Головенський.
«До обласної ради попередньо проходять ВО «Свобода» - 23,45%, партія «За майбутнє» - 17,52%, "Європейська солідарність" - 15,52%, «Батьківщина» - 13,67%, «Слуга народу» - 12,37% та «Платформа громад» - 5,67%», - зазначив Головенський.
Він зауважив, що партії «Голос» та «УДАР» отримали в цьому опитуванні близько 3% голосів виборців.
За словами Головенського, його соціологічна група спільно з місцевим виданням «Фіртка» опитали 2992 респондентів в усіх районах Прикарпаття. Для цього були задіяні 36 інтерв’юерів. Похибку Головенський допускає в межах 0,2%.
«Це було складне опитування. Є багато плутанини, а тому людям було складно», - додав він.
За інформацією «Центру розвитку ініціатив», відповідно до проведених екзитполів, до Івано-Франківської міської ради пройдуть дві політсили – ВО «Свобода» та «Європейська солідарність». На виборах голови Івано-Франківської ОТГ перемагає діючий міський голова Руслан Марцінків з результатом 86,1 %.