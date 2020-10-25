До Івано-Франківської облради проходять шість партій - екзитпол

До Івано-Франківської обласної ради проходять шість партій: ВО «Свобода», партія «За майбутнє», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Слуга народу» та «Платформа громад».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час прямого етеру на каналі TV Галичина повідомив керівник соціологічної групи ГО «Центр розвитку ініціатив» , яка проводила в області екзитпол, Олег Головенський.

«До обласної ради попередньо проходять ВО «Свобода» - 23,45%, партія «За майбутнє» - 17,52%, "Європейська солідарність" - 15,52%, «Батьківщина» - 13,67%, «Слуга народу» - 12,37% та «Платформа громад» - 5,67%», - зазначив Головенський.

Він зауважив, що партії «Голос» та «УДАР» отримали в цьому опитуванні близько 3% голосів виборців.

За словами Головенського, його соціологічна група спільно з місцевим виданням «Фіртка» опитали 2992 респондентів в усіх районах Прикарпаття. Для цього були задіяні 36 інтерв’юерів. Похибку Головенський допускає в межах 0,2%.

«Це було складне опитування. Є багато плутанини, а тому людям було складно», - додав він.

За інформацією «Центру розвитку ініціатив», відповідно до проведених екзитполів, до Івано-Франківської міської ради пройдуть дві політсили – ВО «Свобода» та «Європейська солідарність». На виборах голови Івано-Франківської ОТГ перемагає діючий міський голова Руслан Марцінків з результатом 86,1 %.