Екзитполи студії Шустера і «Україна 24»: УДАР і «ЄС» отримали найбільше голосів до Київради

За даними екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», найбільше голосів виборців на виборах Київської міської ради отримали партії «УДАР Віталія Кличка» - 19,74% та Європейська солідарність – 17,76%.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідні результати були оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером», що транслювалася на телеканалі «Україна 24».

Згідно з даними презентованих екзитполів, «УДАР Віталія Кличка» отримав 19,74% голосів виборців, «Європейська солідарність» – 17,76%, «Слуга народу» - 10,28%, «ВО «Батьківщина» - 8,61%, «Опозиційна платформа - За життя» - 7,77%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходили місцеві вибори.