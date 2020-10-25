У Краматорську зафіксували ймовірний підкуп виборців - ОПОРА

У Краматорську на Донеччині протягом першої половини дня голосування на двох виборчих дільницях зафіксовані випадки ймовірного підкупу виборців.

Як передає Укрінформ, про це 25 жовтня повідомили координатори спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Донецькій області.

Зазначається, що окремим виборцям безпосередньо на виборчих дільницях пропонували грошове заохочення у випадку голосування за певного суб’єкта виборчого процесу.

Представники правоохоронних органів у коментарі ОПОРІ підтвердили ці факти та надали роз’яснення, що після перевірки отриманої інформації, станом на 14:35, дані події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проводяться слідчі дії, більш детальну інформацію представники ОПОРИ розраховують отримати під час брифінгу з уповноваженими представниками правоохоронних органів у Донецькій області, яка відбудеться о 17:00.

Загалом у Донецькій області створено 45 територіальних виборчих комісій та 917 виборчих дільниць. Всі виборчі дільниці перебувають під охороною близько 2 тис. поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня – день голосування на місцевих виборах 2020 року. Цьогоріч українці обирають представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.