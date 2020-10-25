Деякі телеграм-канали розмістили неофіційні екзитполи до завершення голосування – ОПОРА

Громадянська мережа "ОПОРА" зафіксувала, що деякі телеграм-канали опублікували неофіційні екзитполи ще до завершення голосування на місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ОПОРИ у Фейсбуці.

"Сьогодні після 14:00 у низці Telegram-каналів (Sonya Koshkina (official), "Ху*вый Харьков" та ZN.UA (Зеркало недели. Украина) було розміщено неофіційні екзитполи, що стосуються виборів у низці міст України", - йдеться у повідомленні.

ОПОРА нагадала, що публікація неофіційних екзитполів має ознаки прихованої агітації.

"Закликаємо усіх журналістів до дотримання міжнародних стандартів журналістської етики та утриматися від публікації будь-яких результатів опитування громадської думки до завершення голосування о 20:00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.