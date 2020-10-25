У "Слузі народу" припускають, що явка на виборах не перевищила 35%

У партії "Слуга народу" припускають, що явка на місцевих виборах становила не більше 35%.

Таку думку висловив голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу в штабі "СН" після завершення голосування, передає кореспондент Укрінформу.

"Перш за все, явка на 20:00. У нас ще продовжується підрахунок, але, на жаль, ми змушені фіксувати, що вона не дуже виросла з того часу, як ми останнього разу спілкувалися. Тобто, дійсно, тренд такий зберігся. Є підозра, що вона буде не більше 35%", - сказав Корнієнко.

Зокрема, як він зауважив, за даними партії , явка виборців у Київській області становила 32%.

"Звичайно, основним фактором (який вплинув на явку - ред.), мабуть, все-таки треба визнати епідемію коронавірусу, яка дійсно багатьох людей просто перелякала, залишила вдома. Щодо інших факторів – я думаю, що соціологи і політологи будуть ще довго розбиратися. Фактично, я думаю, що це найнижча явка на місцевих виборах в історії місцевих виборів за останні кілька їх сетів", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.