У Миколаєві в другому турі чинний мер позмагається з кандидатом від ОПЗЖ - штаби

У Миколаєві в другому турі виборів за посаду міського голови змагатимуться чинний мер Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») та Владислав Чайка («Опозиційна платформа – За життя»).

Такі дані оприлюднили за результатами паралельного підрахунку голосів в штабі партії «Пропозиція», повідомляє кореспондент Укрінформу .

Олександр Сєнкевич набирає 38,93% голосів, Владислав Чайка - 29,38%. Кандидатка від «Слуги народу» Тетяна Домбровська (12,46%) - на третьому місці.

Наразі йдеться про обробку даних із 94% ДВК.

Щодо партій, які увійдуть до міської ради, то «ОПЗЖ» продовжує очолювати список із результатом 28,17%, на другому місці - «Пропозиція» - 23,13%, на третьому - «Слуга народу» 14.91%. Також наразі долає 5-відсотковий бар’єр «Європейська Солідарність» - 6,7% а Партія Шарія – 6,02%. Трохи відстають партії «За майбутнє» та «Миколаївці» - 4,62% та 4,9% відповідно. Наразі йдеться про опрацювання 88% бюлетенів.

Дуже схожі результати і за підрахунками штабу ОПЗЖ. Олександр Сєнкевич - 38,19%, Владислав Чайка - 28,89%, Тетяна Домбровська - 12,64%.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.