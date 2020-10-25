На виборах мера Миколаєва лідирує Сєнкевич - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»

На виборах мера Миколаєва лідирує Сєнкевич - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»

Укрінформ
За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Миколаївського міського голови набрав Олександр Сєнкевич.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з результатами екзитполів, Олександр Сєнкевич («Пропозиція») отримав 40,78% голосів виборців, Владислав Чайка («ОПЗЖ») – 26,77%, Тетяна Домбровська («Слуга народу») – 16,81%, Микола Круглов («Наш край») – 7,11%, Юрій Гранатуров («За майбутнє») – 5,23%.

Водночас найбільшу підтримку на виборах до Миколаївської міської ради отримала політична партія «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) - 26,74%, «Пропозиція» – 23,79%, «Слуга народу» – 19,62%, «Європейська Солідарність» – 6,87%, «Партія Шарія» – 5,48% та «Наш край» – 5,37%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

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За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

Фото: mkrada.gov.ua

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