На виборах мера Миколаєва лідирує Сєнкевич - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Миколаївського міського голови набрав Олександр Сєнкевич.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з результатами екзитполів, Олександр Сєнкевич («Пропозиція») отримав 40,78% голосів виборців, Владислав Чайка («ОПЗЖ») – 26,77%, Тетяна Домбровська («Слуга народу») – 16,81%, Микола Круглов («Наш край») – 7,11%, Юрій Гранатуров («За майбутнє») – 5,23%.

Водночас найбільшу підтримку на виборах до Миколаївської міської ради отримала політична партія «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) - 26,74%, «Пропозиція» – 23,79%, «Слуга народу» – 19,62%, «Європейська Солідарність» – 6,87%, «Партія Шарія» – 5,48% та «Наш край» – 5,37%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

Фото: mkrada.gov.ua