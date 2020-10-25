Мер Сватового розбив камеру на виборчій дільниці

У Сватовому на Луганщині чинний міський голова Євген Рибалко розбив камеру на одній із виборчих дільниць міста.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

"У Сватовому Луганської області чинний міський голова Євген Рибалко розбив камеру на одній із виборчих дільниць міста, яка, за його словами, скоріш за все, була встановлена його суперницею на виборчих перегонах Вітою Сліпець. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ зі Сватового, що на Луганщині", - сказано в інформації.

На виборчій дільниці № 440434 спостерігач ОПОРИ став свідком пошкодження камери спостереження міським головою Євгеном Рибалком.

Однак, навмисність своїх намірів пан Євген не підтверджує. У своїх коментарях чоловік зазначив, що він побачив незаконну вмонтовану стаціонарну камеру на виборчій дільниці, яка, найвірогідніше, встановлена, його конкуренткою – кандидаткою на посаду міського голови міста Сватове Вітою Сліпець. «І я, коли виходив з виборчої дільниці, випадково зачепив її, та вона була, вірогідно, пошкоджена. Але треба розібратись, що то за камера, і чи мала вона право там знаходитись», - зазначив Рибалко.

У свою чергу кандидатка Сліпець каже, що камери є власністю спостерігачів, вони законно перебували на виборчій дільниці. «Це не сподобалось кандидату на посаду міського голови, який забрав їх, і я бачила відео даного інциденту. З цього приводу я подала заяву до поліції», - зазначила жінка.

25 жовтня в Україні проходить голосування на місцевих виборах.