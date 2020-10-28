На Київщині поліція відкрила три справи за виборчі порушення

Поліція відкрила 3 кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства ТВК у Київській області.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата України, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру у селі Петропавлівська Борщагівка», - йдеться у повідомленні.

Так, до однієї виборчої дільниці Києво-Святошинського району прийшла народний депутат з питанням, чому так довго ведеться підрахунок голосів результатів голосування, та сфотографувала виборчі документи, на що працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення.

Одразу після повідомлення на 102 на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група. На місці події поліцейські здійснили огляд приміщення, і там правоохоронці під час проведення невідкладного обшуку та першочергових слідчих дій виявили та вилучили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, інші документи, що можуть свідчити про фальсифікацію виборів.

Також правоохоронці вилучили готівку на суму 72,5 тисячі гривень.

Водночас народний депутат пояснила, що прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови села Петропавлівської Борщагівка, вона виявила, що секретар сільради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не є членом ДВК.

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За цими фактами слідчі поліції відкрили три кримінальних провадження за ч.2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, народний депутат України від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла, що "поліція вилучає докази фальсифікацій".

"І я сподіваюся, це стане сигналом членам ТВК - не брати участі у кримінальному злочині", - зауважила Сюмар.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.