Голоси вже порахували понад 90% дільничних виборчкомів - ЦВК
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.
“За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26,7 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить понад 91% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій”, - ідеться в повідомленні.
За даними ЦВК, цей процес повністю завершено у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Водночас у комісії поінформували, що вже розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.
У ЦВК нагадали, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови.
Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.
Зокрема, як зауважили в ЦВК, у 15 областях (Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській) районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів.
Своєю чергою у 9 регіонах (Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях) 9 протоколів отримали обласні ТВК.
25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.