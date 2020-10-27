Голоси вже порахували понад 90% дільничних виборчкомів - ЦВК

Станом на 12-ту годину вівторка більше 91% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів на чергових місцевих виборах, склали протоколи та передали виборчу документацію до відповідних ТВК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

“За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 27 жовтня 2020 року, майже 26,7 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить понад 91% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій”, - ідеться в повідомленні.

За даними ЦВК, цей процес повністю завершено у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Водночас у комісії поінформували, що вже розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

У ЦВК нагадали, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови.

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Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Зокрема, як зауважили в ЦВК, у 15 областях (Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській) районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів.

Своєю чергою у 9 регіонах (Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях) 9 протоколів отримали обласні ТВК.

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.