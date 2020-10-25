Попередні результати «опитування Зеленського» планують оприлюднити вже завтра

Опитування "5 запитань від Президента" пройшло в межах чинного законодавства, й окремі інциденти не вплинуть на загальні його результати.

Про це на брифінгу сказав координатор всеукраїнського опитування "5 запитань від Президента" Артем Гагарін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Опитування відбулося на високому рівні на більшості дільниць і викликало жвавий інтерес та реакцію українців. Люди активно брали участь... Окремі активісти влаштували травлю наших інтерв'юерів. В окремих випадках доходило до фізичного насильства. Окремі інциденти не вплинуть на загальні результати", - сказав Гагарін.

За його словами, попередні результати опитування планується оприлюднити завтра. "Після підрахунку всіх протоколів замовник опитування оголосить результати", - зазначив Гагарін.

Також завтра "Слуга народу" повідомить, як використовуватимуться результати опитування.

"Опитування відбулося цілком законно. Опитування "5 запитань від Президента" пройшло в межах чинного законодавства. Інтерв'єри перебували поза межами виборчих дільниць", - зазначив Гарарін.

Як повідомлялося, 13 жовтня Зеленський заявив, що у день проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям буде поставлено п'ять суспільно важливих запитань.

В Офісі Президента заявили, що загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.