Менш як 1% ДВК іще рахують результати голосування на виборах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.
"За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 28 жовтня 2020 року, понад 28,9 тисяч дільничних виборчих комісій, що становить 99,4% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій", - ідеться в повідомленні.
За даними ЦВК, цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві.
Також триває процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.
У ЦВК нагадали, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови.
Крім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.
У ЦВК поінформували, що у всіх регіонах районні ТВК прийняли 182 таких протоколи, а обласні ТВК – 101 протокол.
Як повідомлялося, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли чергові місцеві вибори.
Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.