Найактивнішими на місцевих виборах були люди віком 50+

Найактивниішими на місцевих виборах-2020 були виборці старше 50-ти років.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати Електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

"Згідно з результатами Електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" у день виборів (25 жовтня) більш активними на місцевих виборах 2020 були старші виборці – 56% з тих, хто прийшли на вибори, були люди старше 50 років, при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 45%", - зазначають у групі "Рейтинг".

Молодь була менш активною – лише 11% з тих, хто прийшли на вибори, були люди у віці 18-29 років, при тому, що в загальній структурі виборців їх частка становить 18%.

"Найбільший перекіс у бік старшого електорату відбувся здебільшого у містах, частіше серед чоловіків. У регіональному розрізі – частіше на сході і півдні країни, де частка виборців старше 50 років становила 60%", - свідчать дані дослідження.

Аналіз відповідей респондентів, які не голосували 25 жовтня, показав, що серед жінок найпоширенішою причиною не йти голосувати були стан здоров’я і загроза коронавірусу, натомість, у чоловіків – це зайнятість у день виборів, відсутність інтересу до виборів та їх результатів.

"У віковому розрізі для старших респондентів основною причиною не йти на вибори була стан здоров’я, натомість, для молоді – це зайнятість у день виборів і проживання не за місцем реєстрації (особливо актуально для Києва). Для людей середнього віку – додалась ще загроза коронавірусу", - йдеться у результатах дослідження.

Дослідження "Місцеві вибори 2020: Аналіз вікової структури виборців" проводилося 25 жовтня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.