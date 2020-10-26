Хто в мери, хто в міськраду, а хто – на другий тур

Для кого боротьба за крісло мера завершиться у першому турі та які партії здобудуть перемогу в регіонах

За інформацією з офіційної Фейсбук-сторінки ЦВК, активність виборців на 22:00 — 36,98%. На цей час було отримано і опрацьовано 98,65% інформації від ТВК про явку виборців.

ЧИННІ МЕРИ НА ПОЗИЦІЯХ. І БЕЗ ДРУГОГО ТУРУ

66% виборців підтримали чинного мера Вінниці

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» найбільше голосів на виборах – 66 % - Вінницького міського голови отримав чинний мер Сергій Моргунов, який балотувався від «Української стратегії Гройсмана».

11,87% виборців віддали свої голоси за Сергія Кудлаєнка від «Європейської солідарності», 9% підтримки отримав Сергій Борзов від «Голосу», 4,68% - В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ та 3,66% підтримки виборців отримала Олександра Устінова від партії «Голос».

Також, за результатами екзитполу, найбільшу підтримку на виборах до Вінницької міської ради отримала політична партія «Українська стратегія Гройсмана» - 49,56%, «Європейська солідарність» - 12,00%, «Слуга народу» - 11,58%, «Опозиційна платформа - За життя» - 6,64%, ВО «Батьківщина» - 3,92%.

За даними екзитполу, який проводився Комітетом виборців України, у Вінниці серед кандидатів на посаду міського голови чинний мер лідирує з 68,9% голосів, на другому місці - Сергій Кудлаєнко з 13,2% голосів.

Запоріжжя. Буряк проходить з першого туру

З першого туру на виборах міського голови Запоріжжя проходить чинний очільник міста Володимир Буряк. За результатами екзитполу, проведеного за замовлення муніципального телеканалу Z, він набирає 60,6% голосів. Опитування виборців телеканал Z проводив на виході з 149 дільниць пропорційно у всіх районах міста Запоріжжя, а результати оприлюднені у Фейсбуці та в ефірі телеканалу після закриття дільниць. За прогнозними результатами, у Віталія Тишечка - майже 15%. Валерій Прозапас набрав 11,4% голосів. Згідно з даними екзитполу, на виборах до Запорізької міської ради «Партія Володимира Буряка «Єднання» набирає 25,2%, «Слуга народу» - 18,9%, «Опозиційна платформа - За життя» - 14,8%, а «Європейська солідарність» - 13,4%. На межі проходження політсили "Нова політика" та "Партія Шарія" з показниками 4,5% та 4,3% відповідно. Водночас на виборах до Запорізької облради, за даними екзитполу, "Партія Володимира Буряка «Єдання» набирає 24,4%, «Слуга народу» - 19,6%, «Опозиційна платформа – За життя» – 15,5%, «Європейська солідарність» – 13,5%. Водночас «Нова політика» та "Партія Шарія" отримують 4,9% та 4,7% відповідно.

Івано-Франківськ. Мер втримає позиції, до облради проходить шість партій

До Івано-Франківської обласної ради проходять шість партій: ВО «Свобода» - 23,45%, партія «За майбутнє» - 17,52%, "Європейська солідарність" - 15,52%, «Батьківщина» - 13,67%, «Слуга народу» - 12,37% та «Платформа громад» - 5,67%.

Про це під час прямого етеру на каналі TV Галичина повідомив керівник соціологічної групи ГО «Центр розвитку ініціатив» , яка проводила в області екзитпол, Олег Головенський.

Партії «Голос» та «УДАР» отримали в цьому опитуванні близько 3% голосів виборців.

За словами Головенського, його соціологічна група спільно з місцевим виданням «Фіртка» опитали 2992 респондентів в усіх районах Прикарпаття. Для цього були задіяні 36 інтерв’юерів. Похибку Головенський допускає в межах 0,2%.

За інформацією «Центру розвитку ініціатив», відповідно до проведених екзитполів, до Івано-Франківської міської ради пройдуть дві політсили – ВО «Свобода» та «Європейська солідарність». На виборах голови Івано-Франківської ОТГ перемагає діючий міський голова Руслан Марцінків з результатом 86,1 %.

Кернес лідирує в Харкові

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», Геннадій Кернес лідирує на виборах Харківського міського голови.

Згідно з оприлюдненими результатами, на виборах Харківського міського голови Геннадій Кернес («Блок Кернеса - Успішний Харків!») отримав 57,90% голосів виборців, Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 12,12%, Олексій Кучер («Слуга народу») – 11,98%, Олег Абрамичев («Європейська солідарність») - 6,23%, Ігор Черняк( «Блок Світличної разом!») - 4,51%.

За результатами екзитполу, найбільше голосів виборців на виборах до Харківської міської ради отримав «Блок Кернеса - Успішний Харків!» – 39,52%, ОПЗЖ - 16,99%, «Слуга народу» - 12,39%, «Європейська солідарність» – 9,17% та «Партія Шарія» - 6,41%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці. За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тис. людей. Похибка становить 1,9%.

Старі-нові мери перемагають у Дніпрі й Кривому Розі

За даними екзитполу, який проводився компанією Consulting Centre, у Дніпрі чинний міський голова Борис Філатов здобуває 52,3% голосів виборців.

Про це на пресконференції повідомив голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудєв.

За словами Жолудєва, на другому місці Олександр Вілкул з 11,6% голосів, на третьому - Загід Краснов (10,6%).

Від них трохи відстають Сергій Риженко (10,2%), Сергій Нікітін (9,7%), Тетяна Ричкова (3,2%). Решта кандидатів в сумі набрали 2,4%.

Водночас, за даними екзитполу Громадської спілки «Фонд інноваційних проєктів», на виборах міського голови Кривого Рогу чинний очільник Юрій Вілкул набирає 51,8% голосів. На другому місці - Дмитро Шевчик («Слуга народу») з 24,4%. До Криворізької міськради проходять «Блок Вілкула «Українська перспектива» (36,6%), партія «Слуга народу» (26,7%), «Опозиційна платформа - За життя!» (15,8%), «Європейська солідарність» (5,3%), ВО «Батьківщина» (5,1%).

Екзитпол ФІП проводився методом стандартизованого інтерв'ю face-to-face на виході з 40 виборчих дільниць (крім спеціальних). Опитано 6 123 людини.

Чернігів. Другого туру не буде

За даними екзитполу, проведеного на двадцять одній дільниці міста Чернігова на замовлення партії "Рідний дім", перемогу на виборах здобуває чинний міський голова Владислав Атрошенко та його вищеназвана політсила.

Про це у Фейсбуці написав заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако. "Другого туру, звісно ж, не буде. За даними проведеного на 21 дільниці екзит-полу Владислав Атрошенко отримав 85%. Партія "Рідний дім" - 68,5%", - ідеться у пості.

За попередніми результатами екзитполу, які в цій же соцмережі оприлюднив керівник Чернігівського політклубу Олександр Рись, на другому місці бізнесмен Микола Тарасовець, на третьому - ексмер Чернігова Олександр Соколов. Обидва кандидати відстають зі значним відривом, набравши трохи більше 3% голосів виборців.

Серед партій другою стала "Слуга народу", яка набрала 7,2% голосів, а третє місце розділили ОПЗЖ та "Європейська солідарність" - у обох по 5%. Майже стільки ж і у партії "Наш край". Перемогу Атрошенка деякі чернігівці в коментарях порівнюють із перемогами білоруського президента Олександра Лукашенка.

ІЗ ВІДРИВОМ, АЛЕ…

Львів. На виборах мера Садовий випереджає Синютку з відривом у 10%

За даними екзитполу, на місцевих виборах голови Львівської ОТГ лідирує Андрій Садовий - 38%, далі народний депутат від «Європейської Солідарності" Олег Синютка – 28%, також у трійці лідерів свободівець Руслан Кошулинський – 9, 8%.

Про це в прямому ефірі 24-го каналу повідомила керівниця соціологічної агенції «ФАМА» Мар’яна Малачівська, передає Укрінформ.

«Багато виборців відмовлялися брати участь в екзитполі, тому із запланованих 4 тис. нам вдалося опитати тільки близько 2600 чоловік. Станом на 19:00 серед кандидатів на міського голову - на першому місці Андрій Садовий із показником 38%, далі Олег Синютка – 28%, Руслан Кошулинський – 9, 8% Ярослав Рущишин – 5, 4%, Ігор Васюник – 3, 8%, - повідомила Малачівська.

За її словами, серед партій львів’яни найбільше підтримали «Європейську Солідарність» - 27, 7%, об'єднання «Самопоміч» - 20, 8%, «Голос» -11, 9%, «Свобода» - 6, 4%, «Варта» - 5, 6%, « Слуга народу», УГП – по 5 %. «Тут інтрига залишається за партіями, які є на межі, оскільки слід вважати на похибку і розуміти, що ще не всі 100% даних опрацьовані», - додала Малачівська.

За попередніми даними до міської ради Львова можуть пройти 7 політичних партій.

Одеса залишиться з Трухановим?

На виборах Одеського міського голови лідирує чинний очільник міста Геннадій Труханов.

Згідно з результатами екзитполів, на виборах Одеського міського голови Геннадій Труханов («Довіряй ділам») здобуває підтримку 34,4% виборців, Микола Скорик (ОПЗЖ) - 17,93%, Олег Філімонов («Слуга народу») - 13,75%, Петро Обухов («Європейська солідарність») - 12,52%, а Сергій Ківалов («Українська морська партія Сергія Ківалова») – 5,44%.

Ужгород. Лідерство в межах статистичної похибки

Найбільше голосів підтримки на виборах Ужгородського міського голови отримав чинний мер Богдан Андріїв. Згідно з результатами екзитполів, він отримав 23,84% підтримки виборців.

Кандидат від політичної партії «Слуга народу» Віктор Щадей отримав 22,73% голосів виборців, самовисуванець Сергій Ратушняк – 14,73%, Павло Чучка від «Голосу» 6,99%, та Олександр Білан («Рідний дім») – 5, 35% голосів.

Серед політичних партій на виборах до Ужгородської міської ради найбільшу підтримку виборців отримала партія «Слуга народу» - 18,91%, ВО «Батьківщина» – 12,21%, «Рідне Закарпаття» – 8,87%, «Європейська Солідарність» – 7,17%, "Опозиційна платформа - За життя" – 5,88%, "КМКС – Партія угорців України" – 5,35% та «За майбутнє» – 5,21%.

Черкаси. Найбільше голосів у нинішнього очільника міста Анатолія Бондаренка

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», на виборах Черкаського міського голови найбільше голосів здобуває чинний очільник міста Анатолій Бондаренко.

Згідно з оприлюдненими даними, за Анатолія Бондаренка («За майбутнє») свої голоси віддали 32,66% виборців, за Віктора Євпака («Голос») – 19,84%, за Віталія Ільченка («Слуга народу») – 17,8%.

Водночас за Владислава Пустовара («Всеукраїнське об’єднання «Черкащани») проголосували 5,95% виборців, за Сергія Кудактіна («Європейська солідарність») - 5,86%.

За результатами екзитполів, найбільше голосів на виборах до Черкаської міської ради отримали «Слуга народу» - 20,68%, «За майбутнє» -13,32%, «Голос» – 12,05%, «Європейська солідарність» – 10,92% та «ВО Черкащани» - 8,70%.

Миколаїв. Найбільше голосів у Олександра Сєнкевича

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Миколаївського міського голови набрав Олександр Сєнкевич.

Згідно з результатами екзитполів, Олександр Сєнкевич («Пропозиція») отримав 40,78% голосів виборців, Владислав Чайка («ОПЗЖ») – 26,77%, Тетяна Домбровська(«Слуга народу») – 16,81%, Микола Круглов («Наш край») – 7,11%, Юрій Гранатуров («За майбутнє») – 5,23%.

Водночас найбільшу підтримку на виборах до Миколаївської міської ради отримала політична партія «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) - 26,74%, «Пропозиція» – 23,79%, «Слуга народу» – 19,62%, «Європейська Солідарність» – 6,87%, «Партія Шарія» – 5,48% та «Наш край» – 5,37%.

Чернівці. Другого туру не уникнути

У Чернівцях до другого туру виборів проходять кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Роман Клічук із результатом понад 29% та Віталій Михайлішин, якого підтримують 21,43% виборців. Такі дані оприлюднені в ефірі програми "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24".

Третій - Олексій Каспрук ("Пропозиція") - 17,94%. Четверте місце у Віталія Другановського від "Слуги Народу" - 13,67%. Чільну п'ятірку замикає Василь Максимюк ("Європейська Солідарність") - 4,49%.

Чільна п'ятірка політичних сил, згідно з дослідженням, така: "Єдина Альтернатива" - 22,14%; "Слуга Народу" - 14,74%; "Команда Михайлішина" - 12,21%; "Європейська Солідарність" - 10,85%; "Пропозиція" - 8,82%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.

Фото: Дмитро Смольєнко, Юрій Рильчук, В’ячеслав Мадієвський, Микола М'якшиков, Маркіян Лисейко, Юлій Зозуля, Сергій Гудак