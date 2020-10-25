На виборах мера Дніпра лідирує Філатов - екзитпол студії Шустера і «Україна 24»

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» Борис Філатов лідирує на виборах Дніпровського міського голови.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером», що транслювалася на телеканалі «Україна 24».

Згідно з оприлюдненими даними, Бориса Філатова («Пропозиція») отримали 44,47% виборців, водночас за Загіда Краснова («Громадська сила») проголосували 14, 44%.

Олександра Вілкула («Блок Вілкула «Українська перспектива») підтримали 11,27% виборців, Сергія Риженка («Слуга народу») - 10,60%, Сергія Нікітіна (ОПЗЖ) - 8,81%.

Окрім того, згідно з результатами екзитполів, до п’ятірки політичних партій, які набрали найбільше голосів виборців на виборах до Дніпровської міської ради, входять партія «Пропозиція» - 28,33%, ОПЗЖ - 17,15%, «Слуга народу» – 15,21%, «Громадська сила» – 10,44% та «Європейська солідарність» - 7,50%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.