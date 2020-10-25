Кернес лідирує на виборах мера Харкова - екзитпол студії Шустера

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», Геннадій Кернес лідирує на виборах Харківського міського голови.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні дані оприлюднені в ефірі програми «Ніч виборів із Савіком Шустером» на телеканалі «Україна 24».

Згідно з оприлюдненими результатами, на виборах Харківського міського голови Геннадій Кернес («Блок Кернеса - Успішний Харків!») отримав 57,90% голосів виборців, Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 12,12%, Олексій Кучер («Слуга народу») – 11,98%, Олег Абрамичев («Європейська солідарність») - 6,23%, Ігор Черняк( «Блок Світличної разом!») - 4,51%.

За результатами екзитполу, найбільше голосів виборців на виборах до Харківської міської ради отримав «Блок Кернеса - Успішний Харків!» – 39,52%, ОПЗЖ - 16,99%, «Слуга народу» - 12,39%, «Європейська солідарність» – 9,17% та «Партія Шарія» - 6,41%.

Як поінформував ведучий програми Савік Шустер, екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії «Liberty report» у межах спільного проєкту «Студії Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24» у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.

За його словами, 1500 інтерв’юерів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

Фото: city.kharkov.ua