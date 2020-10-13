У Харкові заперечують, що підпис Кернеса на документах у ЦВК - підробний

Несправжність підпису Харківського міського голови Геннадія Кернеса у документах, поданих до ЦВК, є неправдивою інформацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомив журналістам директор Департаменту Харківської міськради у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сідоренко.

"Ми знаємо, що однією маловідомою і малопопулярною політичною силою готується таке чергове "інформаційне вкидання" напередодні виборів, що підпис Кернеса у документах, поданих до ЦВК, є несправжнім. Це брехня. Підпис справжній. Геннадій Кернес всі необхідні документи підготував ще наприкінці серпня", - зазначив Сідоренко.

За його словами, вчора з’явилося чергове "вкидання" про стан здоров’я Кернеса від одного з кандидатів на посаду мера Харкова: "Мовляв, у нього є точна інформація, що стан здоров’я Геннадія Кернеса поганий і що до виборів в місто він не повернеться".

"Ми не розуміємо, на яких підставах цей кандидат робить такі висновки. Ми наполягаємо на тому, що жодної інформації стороння людина з клініки "Шаріте" отримати не може. По-перше, це поставить під удар репутацію самої клініки. По-друге, загрожує кримінальним переслідуванням на території Німеччини та доволі серйозним покаранням", - пояснив Сідоренко.

Як повідомляв Укрінформ, 12 жовтня Сідоренко у коментарі Укрінформу розкритикував думку голови Харківської ОДА Олексія Кучера, яку той висловив у інтерв'ю Дмитру Гордону, що Кернес не повернеться до Харкова до виборів. Сідоренко назвав цю думку взятою невідомо де, бо ніхто і ніколи із клініки "Шаріте" не надав би ні Кучеру, ні будь-кому іншому дані про стан здоров'я чи діагноз Кернеса.

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2 жовтня на сайті Харківської міської ради з'явилася офіційна заява, що "хвиля чуток про смерть Кернеса - не більше, ніж фейк, виготовлений політичними опонентами чинного мера. Професор клініки "Шаріте" з приводу стану здоров'я Кернеса дав офіційні роз'яснення: "Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання".

З 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному. 15 вересня мерія офіційно підтвердила, що у політика коронавірус та двостороннє запалення легенів. Кернес був госпіталізований до 17-ї міської лікарні у важкому, але стабільному стані.

Вночі 17 вересня Кернеса медичним літаком перевезли на лікування до Німеччини, у клініку "Шаріте".