Медичний літак, на борту якого може бути Кернес, вилетів з Харкова - ЗМІ

"Близько 21:50 літак вирулив на злітну смугу. За даними сервісу Flightradar24, борт злетів о 21:54. Аеропорт призначення на сайті не вказано. З термінала вийшов перший заступник мера Харкова Ігор Терехов. На питання він не відповів. Машини, якими користується оточення Кернеса, роз'їхались", - йдеться в повідомленні.

О 19:15 у Харків з німецького Нюрнберга прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями й у серпні перевозила російського політика Олексія Навального.

Офіційних підтверджень щодо відправлення за кордон Геннадія Кернеса немає.

Як повідомляло агентство, 15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що в Кернеса коронавірус і пневмонія. Однак директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що попри стабільно важкий стан мер у свідомості, і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес у комі. Цю заяву спростував агентству віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не перебуває в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти.