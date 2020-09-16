Кернеса можуть вивезти на лікування за кордон – ЗМІ

Як передає Укрінформ, такий висновок робить Суспільне, базуючись на інформації про прибуття літака.

Наразі в аеропорту Харкова знаходиться той самий літак, яким до Німеччини транспортували російського опозиціонера Олексія Навального, зазначає ЗМІ.

Літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group, прибув о 19:15 у Харків з німецького Нюрнберга. Ця компанія займається медичними перевезеннями.

Наразі біля термінала машини швидкої та автомобілі з номерами «0202», якими користується міський голова та його оточення.

У Телеграм-каналах, присвячених Харкову, опубліковане відео пересування колони транспорту до аеропорту – ймовірно, це перевозили в аеропорт мера.

Літак, за інформацією на 21:00, ще не злетів.

У мерії Харкова Укрінформу поки не прокоментували можливе транспортування Кернеса на лікування за кордон.

Як повідомляло агентство, 15 вересня пресслужба міськради підтвердила, що в Кернеса коронавірус і пневмонія. Однак директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що попри стабільно важкий стан мер у свідомості, і потреби в лікуванні за кордоном немає.

14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес у комі. Цю заяву спростував агентству віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не перебуває в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні опоненти.

Фото: Суспільне Харків