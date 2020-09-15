У Кернеса - коронавірус, він у тяжкому стані
«Вчора ввечері після того фейку, який розповсюдив один Телеграм-канал, мер викликав мене в 17-ту лікарню, він там, ми це підтверджуємо. Він дуже багато і голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Він попрохав мене зустрітися з вами і розповісти все. Він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, ні про який набряк мозку не йдеться», - заявив Сидоренко.
Він зазначив, що стан Кернеса лікарі називають стабільно тяжким.
«Оскільки це COVID, стан стабільно важкий», - сказав Сидоренко. Прогнозів щодо строків одужання медики поки не дають.
При цьому, наголосив Сидоренко, про лікування за кордоном і транспортування в Ізраїль, як повідомляється в одному з Телеграм-каналів, узагалі не йдеться. «В цьому просто немає потреби. Його лікують харківські фахівці», - сказав директор департаменту.
При цьому він, відповідаючи на запитання про можливий вихід із виборчого процесу, наголосив, що Кернес висуватиметься.
«Від блоку імені Кернеса піде один кандидат і виграє ці вибори – це Кернес», - заявив Сидоренко.
На запитання, скільки людей визначено як контактне коло, він не змін відповісти, зазначивши, що це «навіть більше ніж десятки і всі проходять тестування.
Також він зазначив, що сесія міськради, яку перенесли на тиждень, не була призначена на 23 вересня.
«Розпорядження про її скликання не було, це був план. Він тим і хороший, що його можна змінити. Мер теж готується до сесії, теж працює з документами. Їх уважно читає і йому потрібен час на цю роботу», - зазначив Сидоренко.
Щодо перебування Кернеса у так званій віп-палаті 17-ї лікарні, начебто, за даними ЗМІ, спеціально для нього облаштованої, Сидоренко не відповів, хоча на початку брифінгу заявив, що був у мера в лікарні.
«Питайте в лікарні. Це їхня господарська діяльність. У мене немає компетенції про таке говорити», - сказав він.
Також Сидоренко не висловив припущень щодо того, коли й де інфікувався мер.
«Ми про це не говорили. В мене теж був коронавірус, а коли я навіть поняття не маю, не знав, поки не здав тест на антитіла», - заявив Сидоренко.
Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня в одному з Телеграм-каналів, присвячених місту, опублікували інформацію, що Кернес перебуває в одній з міських лікарень у комі. Цю заяву спростував агентству віцемер Ігор Терехов. За його словами, міський голова дійсно лікується, але не перебуває в комі. Пізніше пресслужба міськради опублікувала заяву, в якій вказала, що Кернес повністю контролює ситуацію в місті, а чутки розпускають політичні конкуренти-невдахи.
Раніше ЗМІ помітили, що Кернес не з’являвся на публіці біля трьох тижнів. Також журналісти помітили на території 17-ї міської лікарні, де лікуються пацієнти з коронавірусом, машини з кортежу мера.