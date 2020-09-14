Заступник мера Харкова спростовує, що Кернес у комі

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов спростував публікації в ЗМІ про те, що мер Геннадій Кернес перебуває в комі.

Про це Терехов сказав по телефону у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"20 хвилин тому я з ним спілкувався. Ніякої коми немає. Людина проходить лікування. Діагноз – це сформулювати можуть лікарі", - сказав Терехов.

Він також наголосив, що поширення інформації про критичний стан здоров’я – це блюзнірство. "Це не вкладається в морально-етичні норми. Тому заспокойте людей. Я розумію – вибори", - зазначив віцемер.

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Раніше ЗМІ поширили інформацію, що Кернес перебуває в 17 лікарні міста з підтвердженим коронавірусом. Ввечері 14 вересня один з Телеграм-канілів повідомив, що Кернес перебуває у комі, що й підхопили кілька сайтів.

Фото: city.kharkov.ua