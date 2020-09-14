Коронавірус? Кернес пішов на лікарняний

Мер Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

При цьому він не спростовує і не підтверджує, що міський голова хворіє на коронавірус. Також залишилося без відповіді питання, чи перебуває Кернес в одній з міських лікарень. «З минулого четверга міський голова на лікарняному. Питання, чи в лікарні - належить до розряду медичної таємниці», - зазначив Сидоренко.

Як повідомляє Суспільне, мер Харкова вже майже три тижні не з’являється на публіці. За інформацією ЗМІ, Кернес перебуває в лікарні №17, яка приймає хворих на коронавірус і вірусну пневмонію.

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Журналісти NewsRoom 14 вересня сфотографували на території лікарні три різні автомобілі з номерними знаками 0202 - саме такі встановлені на машинах з кортежу Геннадія Кернеса.

Чутки про те, що в міського голови коронавірус, з’явилися ще на початку вересня. Тоді пресслужба мера спростувала, що в нього підтверджено COVID-19.

Як повідомлялося, Кернес заявив, що висувається на вибори мера.