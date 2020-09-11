Підготовче засідання у справі Кернеса відклали до жовтня

Підготовче засідання у справі Кернеса відклали до жовтня

Укрінформ
Підготовче засідання в справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у викраденні людини та катуванні, відклали до початку жовтня через карантин.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба Київського районного суду м. Полтави.

«Засідання перенесено судом на 02.10.2020 на 10-00 годину через неявку учасників справи у зв’язку з вжитими заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), та запровадженим на території України карантином», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, з 20 березня засідання Київського райсуду Полтави щодо справи Геннадія Кернеса та двох його охоронців неодоразово переносили через карантин.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

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10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова.

У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

За даними слідства, охоронці за наказом Геннадія Кернеса у січні 2014 року викрали і побили учасників харківського Євромайдану Сергія Ряполова і Олександра Кутяніна, котрі фотографували номерні знаки автомобілів біля готелю «Національ», де мешкає міський голова.

Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького обвинувачують за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч.2-3 ст. 27, ч.2 ст. 127 (катування), ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15 років ув’язнення.

Всі троє не вважають себе винними.

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