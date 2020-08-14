Суд над Кернесом знову перенесли через карантин

Київський райсуд Полтави переніс через карантин підготовче засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у суді.

"Підготовче засідання у кримінальному провадженні перенесене через неявку учасників справи у зв’язку з вжитими заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), та запровадженим на території України карантином", - зазначили у суді.

Чергове засідання суду відбудеться 11 вересня о 10:00.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня Київський райсуд Полтави переніс на серпень підготовче засідання у справі щодо Кернеса та двох його охоронців. Суд задовольнив клопотання адвоката Кернеса Олександра Гунченка про відкладення розгляду через продовження карантину до 31 липня.

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На засідання прибув тільки прокурор. Інші адвокати Кернеса просили розглянути справу без їхньої участі. Потерпілі та їх представники теж не з'явилися. Тоді засідання суду призначили 14 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, з 20 березня засідання Київського райсуду Полтави щодо справи Геннадія Кернеса та двох його охоронців неодноразово переносили через карантин.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова.

У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Геннадій Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.