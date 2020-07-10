Суд знову переніс розгляд справи Кернеса через карантин

Київський райсуд Полтави переніс на 14 серпня підготовче засідання у справі щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, підозрюваних у незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в суді.

"Суд задовольнив клопотання адвоката Кернеса Олександра Гунченка про відкладення розгляду через подовження карантину до 31 липня. Це причина, з якої вони не можуть взяти участь у засіданні", - зазначили у суді.

На засідання, додали у суді, прибув тільки прокурор. Потерпіли та їхні представники теж не з'явилися.

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Чергове засідання суду призначено на 14 серпня на 10:00.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня 2020 року Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд.

Із 20 березня засідання суду щодо Кернеса та двох його охоронцівнеодноразово переносили через карантин.