Суд над Кернесом у Полтаві знову перенесли через карантин

Київський райсуд Полтави переніс через карантин підготовче засідання у справі щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні перенесено у зв'язку з клопотаннями усіх учасників справи з огляду на впровадження карантину на території України", - зазначив Гунченко.

За його словами, чергове засідання суду у Полтаві відбудеться 12 червня о 10:00.

Як повідомляв Укрінформ, з 20 березня засідання Київського райсуду Полтави щодо Геннадія Кернеса та двох його охоронців неодноразово переносили через карантин.

18 лютого засідання Київського райсуду Полтави щодо повторного розгляду справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців перенесли на 20 березня через неприбуття кількох фігурантів.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців.

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу проти Кернеса та його охоронців з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

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Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова.

У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Кернеса і двох його охоронців звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу. Вони, за версією слідства, викрали та побили двох євромайданівців.