У Харкові через карантин зірвався суд над Добкіним

Засідання Дзержинського райсуду Харкова у справі щодо незаконної передачі землі в рамках так званої кооперативної схеми, де одним із підозрюваних є ексголова Харківської ОДА та екснардеп Михайло Добкін, перенесли через карантин.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили у суді.

"Судове засідання перенесене через карантин. До цього засідання вже більш як 10 разів було перенесено з різних причин", - зазначили у суді.

Наступне засідання призначено на 18 травня.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Дзержинський райсуд Харкова переніс підготовче засідання у справі щодо незаконної передачі землі в рамках так званої кооперативної схеми, де одним із підозрюваних є ексголова Харківської ОДА та екснардеп Михайло Добкін: в суд через хворобу не з'явився один із фігурантів справи. Добкін, 4 інших фігурантів та їх адвокати на засіданні були присутні.

5 лютого Дзержинський райсуд Харкова через відсутність одного з адвокатів переніс вдванадцяте підготовче засідання у справі про незаконну безкоштовну роздачу землі. Раніше, 16 грудня 2019 року, Дзержинський райсуд також оголосив перерву у засіданні через відсутність двох адвокатів.

У справі відносно Добкіна йдеться про 36 земельних ділянок в Харкові загальною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у виді арешту з правом на заставу в сумі 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.

15 вересня 2016 року у справі про розкрадання землі за "кооперативною схемою" проведено обшуки в Харківській міськраді та готелі "Національ", де мешкає мер Харкова Геннадій Кернес.

Обшуки пов'язані з кримінальною справою щодо організації схеми розкрадання 654 га землі в Харкові на суму 4 млрд грн. "Кооперативна схема" використовувалася у Харкові з 2008 по 2016 роки. За цей час з санкції міськради у власність кооперативів безкоштовно передано близько 1000 га земель.