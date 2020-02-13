Справа Кернеса: райсуд Полтави пішов на "друге коло"

Справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, обвинувачених у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, отримав для потворного розгляду Київський райсуд Полтави.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Кернеса Олександр Гунченко.

"Дійсно, сьогодні, 13 лютого, Київський райсуд Полтави отримав справу Геннадія Кернеса та двох його охоронців - Віталія Блинника та Євгена Сміцького - для повторного розгляду. Справу передано з Полтавського апеляційного суду", - зазначив адвокат.

За його словами, розглядати справу буде суддя Володимир Шиян. Щодо дати призначення судового розгляду, то це вирішуватиме тільки суддя, поки що дати немає, додав Гунченко.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня 2020 року Колегія суддів Полтавського апеляційного суду задовольнила апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасувала рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців у зв'язку з відмовою прокурорів від підтримання обвинувачення у справі і прийняла рішення про повернення справи на новий судовий розгляд.

У матеріалах провадження, зазначено в ухвалі Полтавського апеляційного суду, немає об'єктивних даних, що прокуратура відмовилася від обвинувачення, а сам факт неприбуття прокурора в судове засідання навіть без поважних причин, на відміну від потерпілого, не може прирівнюватися до відмови від обвинувачення і не може мати наслідком закриття кримінального провадження.

Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.