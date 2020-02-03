Кернес каже, що готовий їздити на суд до Полтави

Харківський міський голова Геннадій Кернес, обвинувачений у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двох активістів харківського Євромайдану взимку 2014 року, готовий їздити до Полтавського апеляційного суду, щоб довести свою невинуватість.

Про це Кернес написав у Telegram.

"Термін давності у цій справі давно вийшов, але я категорично проти того, щоб вона була закрита за терміном давності. Мене так само не влаштовувало те, що суддя першої інстанції закрив її через те, що прокурори відмовилися підтримати своє ж обвинувачення. Я хочу, щоб ця справа закінчилася лише одним - рішенням суду про мою невинуватість. І заради цього я готовий їздити до Полтави, хоч це мені як міському голові Харкова не дуже зручно", - написав Кернес.

Кернес висловив впевненість у тому, що йому та адвокатам вдасться довести невинуватість, оскільки у постраждалих "немає жодного доказу" його провини.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 січня колегія суддів Полтавського апеляційного суду задовольнила апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасувала рішення Київського райсуду Полтави від 10 серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців.

Матеріали справи направлять на новий розгляд: дата чергового засідання суду буде призначена після того, як оберуть суддів через авторозподіл.

Обвинувальний акт за підозрою Кернеса і двох його охоронців за трьома статтями: незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, катування, погроза вбивством, Генпрокуратура передала до суду у березні 2015 року.

З жовтня 2015 року справу розглядали у Київському райсуді Полтави.

10 серпня 2018 року суддя Андрій Антонов закрив справу, зауваживши прокурори переклали обов’язок доведення провини на суд, оскільки не з'явилися на останні сім засідань.

12 серпня 2018 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив про необхідність повернути справу проти Кернеса до суду - для ухвалення об'єктивного вироку.

З того часу справу передано на розгляд до Полтавського апеляційного суду. На жодному з засідань у суді Кернеса не було. Засідання відкладали через розгляд клопотань захисту про зміну підсудності, хворобу Кернеса, хворобу судді, забезпечення охорони, вибори, неякісний зв'язок у режимі відеоконференції тощо.