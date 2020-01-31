Суд скасував рішення про закриття справи Кернеса

Полтавський апеляційний суд, де слухають справу харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців, обвинувачених у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двох активістів Євромайдану 2014 року, скасував рішення Київського райсуду Полтави щодо закриття справи.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів адвокат Олександр Гунченко.

"Суд відбувся, і Кернес, як і охоронці, з'явився на суд. Також присутні два нових прокурори - Володимир Володін і Богдан Беркута, яких призначено замість тих, що у грудні не пройшли атестацію, потерпілі та сторона захисту. Колегія суддів задовольнила апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасувала рішення Київського райсуду Полтави від 10 серпня 2018 року про закриття справи у зв'язку з відмовою прокурорів від підтримання обвинувачення у справі", - зазначив адвокат.

За його словами, матеріали справи направлять на новий розгляд: "Дата чергового засідання суду поки що невідома, бо 5 лютого буде оголошено повний текст рішення, воно попаде на авторозподіл суддів, після чого й призначать цю дату".

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Офіс генпрокурора України, у грудні минулого року обидва прокурори у справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса та його охоронців - Ігор Ємець та Олександр Ганілов не пройшли атестацію: їх звільнено.

У березні 2015 року Генпрокуратура України передала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням міського голови Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців за трьома статтями: незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, катування, погроза вбивством.

З жовтня 2015 року справу розглядали у Київському райсуді Полтави. 10 серпня 2018 року суддя Андрій Антонов закрив справу, оскільки прокурори переклали доказ провини на суд і не з'явилися на останні сім засідань.

12 серпня 2018 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про необхідність повернення справи Кернеса на розгляд до суду - "для ухвалення об'єктивного вироку".

З того часу справу перенесено на розгляд до Полтавського апеляційного суду. На жодному з засідань у суді Кернеса не було. Засідання відкладали через розгляд клопотань захисту про зміну підсудності, хворобу Кернеса, хворобу судді, забезпечення охорони, вибори, неякісний зв'язок у режимі відеоконференції тощо.