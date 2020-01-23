Кернес прагне повернути проспекту Григоренка у Харкові ім'я конфліктної постаті - УІНП

Мер Харкова Геннадій Кернес розпорядився остаточно повернути проспекту, перейменованому на честь генерала Петра Григоренка, ім'я радянського маршала Георгія Жукова - конфліктної постаті, що викликає великі протиріччя в суспільстві та в оцінках істориків, а також суперечить закону.

Про це написав у Facebook заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак.

"Упродовж останнього місяця (Президент Володимир - ред.) Зеленський не один раз підкреслював, що "не важливо як названа вулиця", та що їх варто називати "на честь тих, хто не провокує конфлікт". І ось тобі, харківський міський голова, всупереч усьому, прагне перейменувати проспект, що названий на честь людини безпосередньо пов’язаної із Харковом. Людини, ім’я якої якраз і "не викликає протиріч в нашому сьогоденні і майбутньому". І це ім’я мер прагне прибрати з карти Харкова, замінивши його іменем особливо "конфліктної" постаті. Постаті, що викликає великі протиріччя не лише у суспільстві та в оцінках істориків, але й суперечить закону", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі, депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення проспекту назви Жукова.

10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що оскаржуватиме у касації рішення суду про заборону повернення проспекту назви маршала Жукова.

У грудні 2019 року керівництво Інституту національної пам’яті нагадало, що присвоєння проспекту імені Жукова суперечить положенням закону про декомунізацію.

22 січня 2020 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Харківської міської ради до Кабінету міністрів України ухвалив рішення, що уряд зобов'язаний затвердити Єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни 1939-1945 років, яке дозволить, зокрема, міськраді Харкова "увічнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні", перейменувавши проспект Григоренка на честь маршала СРСР Георгія Жукова.

Як повідомили агентству в харківській міськраді, вже є розпорядження мера Харкова Кернеса про заходи щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, у тому числі визначення кошторису витрат, пов’язаних зі зміною назви.