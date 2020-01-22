Суд зобов'язав Кабмін затвердити Єдиний реєстр пам'яток Другої світової

Кабінет міністрів зобов'язаний затвердити Єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни 1939-1945 років.

Таке рішення ухвалив 22 січня, Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Харківської міської ради до Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на заступника директора юридичного департаменту міськради Костянтина Прокоп'єва.

На переконання Прокоп'єва, таке рішення суду дозволить, зокрема, міськраді Харкова "увічнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні", перейменувавши проспект Григоренка на честь маршала СРСР Георгія Жукова.

Кореспонденту Укрінформу повідомили в міськраді, що вже є розпорядження Харківського міського голови Геннадія Кернеса про заходи щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, у тому числі, визначення кошторису витрат, пов’язаних зі зміною назви.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі, депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення назви Жукова.

10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме у касації рішення суду про заборону повернення проспекту назви маршала Жукова.

У грудні 2019 року керівництво Інституту національної пам’яті нагадало, що присвоєння проспекту імені Жукова суперечить положенням закону про декомунізацію.