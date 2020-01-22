Суд зобов'язав Кабмін затвердити Єдиний реєстр пам'яток Другої світової

Суд зобов'язав Кабмін затвердити Єдиний реєстр пам'яток Другої світової

Укрінформ
Кабінет міністрів зобов'язаний затвердити Єдиний національний реєстр пам'яток Другої світової війни 1939-1945 років.

Таке рішення ухвалив 22 січня, Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Харківської міської ради до Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на заступника директора юридичного департаменту міськради Костянтина Прокоп'єва.

На переконання Прокоп'єва, таке рішення суду дозволить, зокрема, міськраді Харкова "увічнити перемогу над нацизмом у Другій світовій війні", перейменувавши проспект Григоренка на честь маршала СРСР Георгія Жукова.

Кореспонденту Укрінформу повідомили в міськраді, що вже є розпорядження Харківського міського голови Геннадія Кернеса про заходи щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, у тому числі, визначення кошторису витрат, пов’язаних зі зміною назви.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.

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5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі, депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення назви Жукова.

10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме у касації рішення суду про заборону повернення проспекту назви маршала Жукова.

У грудні 2019 року керівництво Інституту національної пам’яті нагадало, що присвоєння проспекту імені Жукова суперечить положенням закону про декомунізацію.

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