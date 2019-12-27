Перейменування проспекту Григоренка у Харкові: опублікували результати е-голосування

З 5475 осіб, які взяли участь в електронному голосуванні на сайті міськради Харкова 3668 висловилися за перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова, 1807 висловилися проти.

Результати голосування оприлюднено у звіті на сайті Харківської міськради.

Як випливає зі звіту, обговорення проводилося з 19 листопада по 18 грудня у формі електронної консультації, в голосуванні взяли участь 5 475 осіб.

З них 3668 осіб (67%) підтримали пропозицію про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова, 1807 (33%) - висловилися проти.

Також було внесено 22 окремі пропозиції, більшість яких стосувалися перейменування проспекту на Стадіонний.

Паралельно, як зазначається в інформації міськради Харкова, учасники громадського обговорення могли голосувати за допомогою телефона, надсилати листи поштою або електронною поштою.

Повний звіт про результати громадського обговорення в міськраді Харкова обіцяють опублікувати не пізніше 1 січня.

Результати обговорення разом з окремими пропозиціями будуть спрямовані в комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища для подальшого розгляду в установленому порядку.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міська рада у судовому порядку відстоюватиме право перейменувати проспект Григоренка на честь Жукова, посилаючись на те, що колегія Касаційного адміністративного суду Верховного суду України відкрила провадження за скаргою Харківської міськради на перейменування проспекту Жукова на проспект Григоренка.

19 червня сесія Харківської міськради перейменувала проспект ім. Григоренко на проспект Маршала Жукова.

Тоді ж Український інститут національної пам'яті (УІНП) звернувся до прокуратури із заявою про відповідальність голови Харківської міськради Геннадія Кернеса.