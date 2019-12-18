Верховний суд розгляне скаргу на перейменування проспекту Жукова у Харкові

Колегія Касаційного адміністративного суду Верховного суду України відкрила провадження за скаргою Харківської міськради на перейменування проспекту Жукова.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в Харківській міськраді.

"Надіслана ​​раніше скарга міськради на перейменування проспекту Жукова дійшла до Верховного суду, і є постанова від 10 грудня про відкриття провадження", - зазначили в міськраді.

У касаційній скарзі, додали в міськраді, йдеться про рішення Харківського окружного адміністративного суду від 5 вересня 2019 року і постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 8 листопада 2019 року, які визнали неправомірним рішення сесії міськради від 19 червня про повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

"Тепер Верховний суд витребує справу і надішле її учасникам копію постанови разом зі скаргою та доданими матеріалами", - пояснили в міськраді.

Протягом 10 днів з дня отримання копії постанови, стало відомо, сторони мають надати відгук на касаційну скаргу.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, 19 червня сесія Харківської міськради перейменувала проспект ім.Григоренка на проспект Маршала Жукова. Тоді ж Український інститут національної пам'яті (УІНП) звернувся в прокуратуру із заявою про відповідальність голови Харківської міськради Геннадія Кернеса.

11 липня в Харкові відновили пам'ятник радянському маршалу Жукову біля адміністрації Немишлянського району, знесений активістами 2 червня. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 296 ("хуліганство, вчинене групою осіб") і 345 ("умисне завдання побоїв працівникові правоохоронного органу).

9 грудня на засіданні Окружного адміністративного суду міста Києва оголошено перерву до 9 січня 2020 року в розгляді позову Харківської міськради до Українського інституту національної пам'яті з приводу втручання в повноваження місцевої влади щодо перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та ін.