Суд не дозволив міськраді Харкова повернути проспект Жукова

У Харкові Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу міськради на рішення про незаконність перейменування проспекту Григоренка на Маршала Жукова.

Про це кореспондентові Укрінформ розповів один із позивачів, депутат Харківської міськради Ігор Черняк.

«Міськрада просила скасувати рішення першої інстанції про незаконність перейменування і винести нове. Суд рішення скасував, але прийняв нове - по суті таке саме», - сказав Черняк.

Постанова суду набула чинності й може бути оскаржена протягом місяця у Верховному Суді.

Зазначимо, що засіданню передував своєрідний перформанс – представник політпартії «Демократична сокира» виступив в образі маршала Жукова, який заявив, що «розпускає Харківську міськраду і зачисляє її у мінно-саперні війська».

Перформанс під судом у Харкові / Фото: Марія Тахтаулова

Як повідомляв Укрінформ, 5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги ряду громадян, у тому числі депутатів Харківської міськради та Харківської обласної ради, та визнав протиправним і скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року, яким проспекту Григоренка повернули назву проспекту Маршала Жукова.

10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме рішення суду про заборону повернення назви Маршала Жукова проспекту Григоренка.

У травні 2016 року голова Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону про декомунізацію. Розпорядження також передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект радянського генерал-майора і правозахисника Петра Григоренка, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів, за що був розжалуваний у рядові в 1964 році.