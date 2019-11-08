Суд не дозволив міськраді Харкова повернути проспект Жукова
Про це кореспондентові Укрінформ розповів один із позивачів, депутат Харківської міськради Ігор Черняк.
«Міськрада просила скасувати рішення першої інстанції про незаконність перейменування і винести нове. Суд рішення скасував, але прийняв нове - по суті таке саме», - сказав Черняк.
Постанова суду набула чинності й може бути оскаржена протягом місяця у Верховному Суді.
Зазначимо, що засіданню передував своєрідний перформанс – представник політпартії «Демократична сокира» виступив в образі маршала Жукова, який заявив, що «розпускає Харківську міськраду і зачисляє її у мінно-саперні війська».Перформанс під судом у Харкові / Фото: Марія Тахтаулова
Як повідомляв Укрінформ, 5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги ряду громадян, у тому числі депутатів Харківської міськради та Харківської обласної ради, та визнав протиправним і скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року, яким проспекту Григоренка повернули назву проспекту Маршала Жукова.
10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме рішення суду про заборону повернення назви Маршала Жукова проспекту Григоренка.
У травні 2016 року голова Харківської ОДА Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки м. Харкова" у рамках закону про декомунізацію. Розпорядження також передбачало перейменування станції метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменного проспекту - на проспект радянського генерал-майора і правозахисника Петра Григоренка, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів, за що був розжалуваний у рядові в 1964 році.