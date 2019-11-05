У Харкові меморіальна дошка генералу КДБ "прожила" лише день

У Харкові члени громадської організації «Національні дружини» демонтували меморіальну дошку почесному громадянину міста та області, генерал-майору КДБ Юрію Шрамку, встановлену 4 листопада.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу телефоном голова обласного осередку політичної партії Національний корпус Костянтин Немічев.

«Табличку демонтували представники громадської організації «Національні дружини» і повернули людям, відповідальним за її появу, - віднесли до міської ради Харкова. На нашу думку, це злочин. Не дивлячись на закон про декомунізацію, вони встановили дошку в пам'ять про відвертого злочинця. Ми її повернули. Якщо дошку знову встановлять, будемо діяти іншими методами – вдруге нести до міськради не будемо», - наголосив Немічев.

У прес-службі мерії інцидент не коментують, посилаючись на те, що ініціатором і виконавцем встановлення дошки була громадська організація «Харківський клуб «Генерал». Проте місцева влада надавала згоду на розміщення дошки – 28 серпня відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради.

У ГО «Харківський клуб «Генерал» демонтаж дошки поки не прокоментували.

Як повідомлялося, меморіальну дошку генерал-майору КДБ Юрію Шрамку на вулиці Свободи, де він жив з 2001 по 2009 роки, відкрили 4 листопада за участі ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Героя України Василя Тація, екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Смирнова, голови Ради Почесних громадян Харківської області Миколи Тітова та голови Ради почесних громадян міста Харкова Михайла Пилипчука. Представників міськради не було. Про появу дошки офіційно повідомив лише сайт обласної ради.

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Юрій Меркурійович Шрамко протягом 28 років перебував на службі в радянських органах державної безпеки. З 1963 по 1991 роки обіймав високі посади у структурі КДБ. У 1980-1987 роках був начальником управління цього відомства у Харківській області, а у 1987-1991 роках — начальником Управління КДБ по Києву і Київській області.

У серпні, після рішення виконкому міськради про вшанування Шрамка, Північно-східний міжрегіональний відділ Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського інституту національної пам’яті заявив, що увічнення пам’яті про генерала КДБ суперечить закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Фото: Національний корпус - Харків